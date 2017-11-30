На востоке Москвы полностью восстановили теплоснабжение

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Подача тепла в дома на востоке Москвы идёт в штатном режиме, сообщил вице-мэр столицы по жилищно-коммунальному хозяйству Петр Бирюков.

"Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме", — сообщил Бирюков.

Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения. Московская объединенная энергетическая компания приступила к устранению прорыва на сетях. По данным Минэнерго России, около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

Сообщалось, что в настоящий момент авария локализована.