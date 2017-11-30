В мэрии Москвы сообщили сроки завершения работ на месте ЧП на теплотрассе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Восстановительные работы на трубопроводе на востоке Москвы планируется полностью завершить к восьми утра, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Аварийно-восстановительные работы на востоке Москвы полностью планируется завершить к восьми утра, сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев. При этом теплоснабжение в жилых домах будет восстановлено в течение ближайших полутора часов", — говорится в сообщении.

По словам Гасангаджиева, подача тепла в дома не прекращалась.

"Мы работали через обратную схему. Сейчас полностью по всем направлениям равномерно будет происходить заполнение системы. Но, чтобы не допустить повреждения и исключить возможность гидроудара, оно должно проходить с определенной скоростью", — приводятся в сообщении слова Гасангаджиева.

Глава департамента ЖКХ столицы считает, что действия персонала при аварии были правильными. "Если бы мы не сделали так изначально, то получилось бы, что время восстановления теплоснабжения значительно бы затянулось. Мы пошли на такую ситуацию, чтобы быстро локализоваться и приступить к восстановительным работам", — добавил он.

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети. Сообщалось, что в настоящий момент авария локализована.