Суд рассмотрит кассацию "Транснефти" в споре со Сбербанком

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу "Транснефти" на постановление нижестоящего апелляционного суда, который отклонил ее иск к Сбербанку по финансовой сделке на 66,5 миллиарда рублей.

"Транснефть" просит отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и оставить в силе решение арбитражного суда Москвы, принятое в ее пользу.

Столичный арбитраж в июне по иску "Транснефти" признал недействительной убыточную для нее сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком в 2014 году. Компания тогда пыталась застраховаться от обесценения доллара, однако случилась девальвация рубля. В результате "Транснефть" выплатила банку в рамках сделки 67 миллиардов рублей, а получила только 0,5 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции применил последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции, обязав Сбербанк в порядке взаимозачета вернуть "Транснефти" около 66,5 миллиарда рублей. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд в августе поддержал в этом споре Сбербанк, отменив решение арбитража Москвы и отклонив иск нефтетранспортной компании.

Накануне заседания апелляционного суда стало известно, что "Транснефть" получила предложение Сбербанка заключить мировое соглашение. Представитель "Транснефти" в суде отмечал, что проработать этот вопрос поручил вице-премьер Аркадий Дворкович, и вопрос урегулирования спора находится на контроле правительства.

Вместе с тем, зампред правления Сбербанка Белла Златкис заявила после вынесения постановления апелляционного суда, что проект мирового соглашения был направлен "Транснефти" еще в начале июля, но ответа Сбербанк не получил, и сейчас эта тема не обсуждается. Дворкович же после заседания высказал мнение, что Сбербанку и "Транснефти" с точки зрения их будущего сотрудничества было бы целесообразно заключить мировое соглашение.