В Мосэнерго заявили об отсутствии аварии на оборудовании ТЭЦ-23

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости/Прайм. ТЭЦ-23 на востоке Москвы работает, аварий на оборудовании электростанции не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мосэнерго", которой принадлежит ТЭЦ.

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения. По данным Минэнерго России, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения. По данным ведомства, произошел прорыв трубопровода теплосети от ТЭЦ-23.

"ТЭЦ-23 находится в работе, аварий на генерирующем оборудовании электростанции не было", — сообщили в пресс-службе.

Руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев заявил журналистам, что работы по восстановлению теплоснабжения в районе Гольяново ведутся в ускоренном режиме, полностью обеспечивается безопасность жителей. По его словам, теплоснабжение будет восстановлено в течение двух-трех часов.