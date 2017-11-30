В Москве госпитализировали трех человек после прорыва труб теплоснабжения

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате аварии в системе водоснабжения на востоке Москвы, трое госпитализированы, заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев в эфире телеканала "Россия 24".
"Есть пострадавшие, им оказана квалифицированная помощь. Трое госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, она находятся под наблюдением и контролем врачей", — сказал Гасангаджиев.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы подтвердили госпитализацию трёх человек. "В настоящее время с места происшествия госпитализировано 3 человека, они находятся в ГКБ имени Иноземцева, им оказывается вся необходимая помощь", — отметили в департаменте.
Там же добавили, что некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Общее количество пострадавших уточняется.