В Москве госпитализировали трех человек после прорыва труб теплоснабжения

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате аварии в системе водоснабжения на востоке Москвы, трое госпитализированы, заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

"Есть пострадавшие, им оказана квалифицированная помощь. Трое госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, она находятся под наблюдением и контролем врачей", — сказал Гасангаджиев.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы подтвердили госпитализацию трёх человек. "В настоящее время с места происшествия госпитализировано 3 человека, они находятся в ГКБ имени Иноземцева, им оказывается вся необходимая помощь", — отметили в департаменте.

Там же добавили, что некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Общее количество пострадавших уточняется.