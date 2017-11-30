Власти рассказали о сроках восстановления теплоснабжения на юге Москвы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение на востоке Москвы будет восстановлено в течение двух-трех часов, заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

"За два-три часа полная система теплоснабжения на востоке города будет восстановлена" — сказал чиновник.