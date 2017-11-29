В ЖКХ отчитались о работе по восстановлению отопления на востоке Москвы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Восстановительные работы после прорыва отопления на востоке Москвы закончат через час, сообщил журналистам глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
Работы ведутся в ускоренном режиме, полностью обеспечивается безопасность жителей.
"Ориентировочно через час закончится локализация работ, и мы приступим к восстановительным работам. При этом зона отключения существенно сократится. Останется всего девять строений, где восстановление теплоснабжения будет выполнено по резервной схеме", — сказал Гасангаджиев.
"Мы убедительно просим москвичей отнестись с пониманием. Работы ведутся в ускоренном режиме, специалисты все присутствуют, вся необходимая техника присутствует, безопасность обеспечивается, температура контролируется", —добавил он.
Он отметил, что уже через 1,5 часа параметры температуры в теплоносителях будет постепенно повышаться.