В ЖКХ отчитались о работе по восстановлению отопления на востоке Москвы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Восстановительные работы после прорыва отопления на востоке Москвы закончат через час, сообщил журналистам глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

Работы ведутся в ускоренном режиме, полностью обеспечивается безопасность жителей.

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

"Ориентировочно через час закончится локализация работ, и мы приступим к восстановительным работам. При этом зона отключения существенно сократится. Останется всего девять строений, где восстановление теплоснабжения будет выполнено по резервной схеме", — сказал Гасангаджиев.

"Мы убедительно просим москвичей отнестись с пониманием. Работы ведутся в ускоренном режиме, специалисты все присутствуют, вся необходимая техника присутствует, безопасность обеспечивается, температура контролируется", —добавил он.

Он отметил, что уже через 1,5 часа параметры температуры в теплоносителях будет постепенно повышаться.