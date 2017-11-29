МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. МВД задержало бывших сотрудников центрального аппарата и одного из дочерних предприятий компании "Роснефть" по подозрению в хищении более 300 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники подделали документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 миллиарда рублей перед подконтрольной фигурантам организацией. После этого на расчетный счет подставной фирмы перечислили более 300 миллионов рублей, которые преступники обналичили и похитили.

Операцию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с управлением по борьбе с коррупцией по Москве. Они провели 20 обысков на территории Московского региона, Красноярского края, Ростовской и Тюменской областей.

Подозреваемых заключили под стражу. Им предъявили обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Поиск соучастников преступления продолжается.