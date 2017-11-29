Прокуратура проверит обращения представителей обманутых дольщиков на Кубани

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Проверка будет проведена в отношении застройщиков, не выполняющих обязательства перед жителями Кубани, заявил в среду замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть на встрече с собственниками квартир в недостроенных многоквартирных домах региона.

В среду замгенпрокурора совместно с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым провел встречу с 22 представителями собственников проблемных многоквартирных домов региона. В мероприятии также приняли участие первый замглавы края Андрей Алексеенко, прокурор Кубани Сергей Табельский и начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов.

Обманутые дольщики

По данным региональных властей, сегодня в реестре числятся более 800 обманутых участников долевого строительства и порядка 60 проблемных объектов. Самое большое количество долгостроев находятся в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Андрей Кикоть заявил дольщикам, что в отношении застройщиков, не выполняющих обязательства перед жителями, будет проведена необходимая проверка. "Кто должен ответить за незаконные действия – от ответственности не уйдет, и она будет достаточно жесткая. Нужно понимать, что дольщиков в этой ситуации никто не бросит… Проблемы будут решаться только в правовом поле, никакого другого пути не будет", – отметил замгенпрокурора.

По словам губернатора края, проблема будет исчерпана, когда в регионе не останется обманутых дольщиков. "Когда последний дольщик перестанет быть обманутым, тогда мы будем считать, что вопрос закрыт. Официально их насчитывается до тысячи человек, но если мы не будем жестко контролировать этот вопрос, количество будет только расти", – сказал Кондратьев. Он добавил, что застройщик должен не только зарабатывать, но и нести социальную ответственность и не перекладывать обязанность по достройке объектов на другую компанию или власть.

Хищения и уголовные дела

На встрече обсудили ситуацию с жилым комплексом "Мир" и "Снежная королева" в Краснодаре – работы на объектах были приостановлены на стадии готовности в 20%.

"Застройщик ЖК "Мир" — ООО "Юг-Стройка" — привлек более миллиарда рублей средств дольщиков, общее количество участников долевого строительства — 700 человек. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело за хищение более 220 миллионов рублей. В настоящий момент он арестован, проводится следствие", — отметил Сомов.

Также строительство не ведется на двух объектах в Краснодаре — ЖК "Заря" и ЖК "Луч". По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, сейчас обсуждаются варианты для завершения работ.

Как отметил губернатор, по каждому недостроенному дому разработан алгоритм и дорожная карта. "Мы ищем инвестора взамен тем, кто не может завершить начатое. Таким образом выходим из ситуации", — пояснил Кондратьев.

Ранее глава Кубани заявлял, что строительство проблемных домов в регионе, официально зарегистрированных в краевом реестре, завершится до конца 2020 года.

Организованы проверки

Кроме того, участники встречи обсудили проблему жилищного комплекса "Каскад" в Анапе, возведение которого велось без разрешительной документации и прекращено еще в 2010 году. Дольщики вынуждены были в судебном порядке признавать права собственности на квартиры в объектах незавершенного строительства, которые до настоящего времени непригодны для проживания. Застройщик осужден приговором суда.

"По всем обращениям организовано проведение проверок, будут приняты исчерпывающие меры реагирования для восстановления нарушенных прав граждан. Результаты проверок, законности процессуальных решений по уголовным делам и материалам взяты на контроль заместителем Генерального прокурора РФ Андреем Кикотем", — заявили в прокуратуре.