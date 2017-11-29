В Липецке школьников выписали после госпитализации

БРЯНСК, 29 ноя — РИА Новости. Врачи выписали из больницы семерых липецких школьников, которые были госпитализированы, предположительно, после того, как на перемене прослушали приложения на телефонах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации Липецка Ирина Соколова.

Ранее в ГУМЧС по области сообщили, что в среду семи ученикам 8 "Г" класса школы № 49 Липецка стало плохо после прослушивания приложений на мобильных телефонах. По данным ведомства, дети жаловались на головную боль, звон в ушах и головокружение. В школу были вызваны пять бригад скорой помощи, которые диагностировали у детей повышение артериального давления. Пять девочек и два мальчика были доставлены в токсикологическое отделение областной детской больницы. Причины случившегося выясняют специалисты территориального управления Роспотребнадзора. Прокуратура также организовала проверку.

"Все дети выписаны. Состояние их здоровья не вызывает опасения у врачей", — сказала Соколова.

По ее словам, пока нет подтверждений тому, что детям было плохо в результате некоего внешнего воздействия.

Похожий случай произошел 24 ноября в средней школе № 35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников.