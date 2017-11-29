В Москве госпитализировали сотрудника РСК "МиГ"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудник российской самолётостроительной корпорации "МиГ" госпитализирован в боткинскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По данным предприятия, ЧП произошло в среду на обеде с сотрудником одного из подразделений ОКБ имени Микояна.

"В настоящее время сотрудник доставлен в Боткинскую больницу и находится под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

В МиГ отметили, что сотрудники предприятия оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую. В настоящее время на месте ЧП работают правоохранительные органы.

В ГУМВД по Москве подтвердили факт доставления в больницу мужчины с телесными повреждениями с Ленинградского шоссе, дом 6, где находится ОКБ имени Микояна.

"По данному факту проводится проверка", — сказал агентству дежурный офицер.