В Москве проверяют храм Христа Спасителя после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники оперативных служб приступают к проверке всех помещений храма Христа Спасителя в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
10.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По его словам, проверка проводится без эвакуации.
В среду в храме Христа Спасителя начался Архиерейский собор РПЦ. Открылся он торжественным богослужением, которое возглавил патриарх Кирилл. В нем приняли участие все приглашенные на собор архиереи.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, работа пресс-центра, расположенного в помещениях храма, осуществляется в обычном порядке. Эвакуация не проводится.
Ранее в понедельник СМИ сообщили об анонимном звонке о якобы "минировании" в Сретенском храме на Лубянке, где проходила конференция "Дело об убийстве Царской семьи". В конференции принимал участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.