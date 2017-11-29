В Москве проверяют храм Христа Спасителя после сообщения о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (351)

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники оперативных служб приступают к проверке всех помещений храма Христа Спасителя в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"Поступил звонок с угрозой взрыва храма Христа Спасителя по адресу: улица Волхонка, дом 15", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка проводится без эвакуации.

В среду в храме Христа Спасителя начался Архиерейский собор РПЦ. Открылся он торжественным богослужением, которое возглавил патриарх Кирилл. В нем приняли участие все приглашенные на собор архиереи.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, работа пресс-центра, расположенного в помещениях храма, осуществляется в обычном порядке. Эвакуация не проводится.

Ранее в понедельник СМИ сообщили об анонимном звонке о якобы "минировании" в Сретенском храме на Лубянке, где проходила конференция "Дело об убийстве Царской семьи". В конференции принимал участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.