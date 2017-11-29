Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с лесовозом в Лесосибирске Красноярского края увеличилось до 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"В больницу после ДТП доставлены 11 человек. Их состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в Лесосибирске на 269 километре автодороги Красноярск-Енисейск водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. Сообщалось, что в результате ДТП пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки.