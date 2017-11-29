В ДТП в Красноярском крае пострадали девять человек

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. При столкновении автобуса и лесовоза в Лесосибирске Красноярского края пострадали девять человек, все госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служа краевого МВД.

"Сегодня в Лесосибирске на 269 километре автодороги Красноярск-Енисейск водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших сейчас уточняется. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Госавтоинспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта на месте ДТП.