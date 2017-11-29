В Татарстане экс-полицейские получили условные сроки за пытки задержанного

КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Кировский районный суд Казани в среду назначил условные сроки четырем бывшим полицейским по делу о пытках задержанного в казанском отделе полиции "Юдино" в 2012 году, после чего потерпевший умер, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экс-полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Прокурор в ходе судебных прений просил суд назначить обвиняемым реальные сроки наказания – в общей сложности 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Представители потерпевшей стороны также настаивали на реальных сроках.
Следствие четыре раза выносило постановление об отказе в возбуждении дела по факту происшествия. Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" было возбуждено через восемь месяцев. Впоследствии выносилось также три постановления о прекращении уголовного дела. Все постановления последовательно были признаны судом незаконными и необоснованными.
В августе этого года четверо экс-полицейских были привлечены в качестве обвиняемых. Дело в отношении пятого фигуранта Андрея Маркунина было прекращено в связи с его смертью в апреле 2012 года, пояснили в правозащитной организации.