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Происшествия

В Татарстане экс-полицейские получили условные сроки за пытки задержанного

16:5929.11.2017
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Кировский районный суд Казани в среду назначил условные сроки четырем бывшим полицейским по делу о пытках задержанного в казанском отделе полиции "Юдино" в 2012 году, после чего потерпевший умер, сообщил РИА Новости представитель суда.

Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Сергей Петикин приговорён к четырем годам лишения свободы, Алексей Петикин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров — к трём годам шести месяцам каждый. Все они осуждены условно с испытательным сроком три года. Суд также назначил каждому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на три года", — сказал собеседник агентства.

Экс-полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Прокурор в ходе судебных прений просил суд назначить обвиняемым реальные сроки наказания – в общей сложности 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Представители потерпевшей стороны также настаивали на реальных сроках.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первого февраля 2012 года заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов был доставлен в отдел полиции "Юдино" за мелкое хулиганство. По данным следствия, которые приводят правозащитники из организации "Зона права", пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе "ласточка". Вскоре Дроздов, по словам родственников, страдавший от повышенного артериального давления и принимавший соответствующие лекарства, умер, будучи связанным.

Следствие четыре раза выносило постановление об отказе в возбуждении дела по факту происшествия. Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" было возбуждено через восемь месяцев. Впоследствии выносилось также три постановления о прекращении уголовного дела. Все постановления последовательно были признаны судом незаконными и необоснованными.

Работа полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Брат погибшего направил жалобу в Европейский суд по правам человека.

В августе этого года четверо экс-полицейских были привлечены в качестве обвиняемых. Дело в отношении пятого фигуранта Андрея Маркунина было прекращено в связи с его смертью в апреле 2012 года, пояснили в правозащитной организации.

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Происшествия
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
aleksandr.tarasov.tr
люди которые действовали методами Гестапо-условно! Это позор нашему правосудию
17:13
29.11.2017
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moroz524534
Ничего не понял. Т.е. было совершено предумышленное убийство группой лиц по предварительному сговору? По Уголовному кодексу РФ им всем должен светить пожизненный срок, т.е высшая мера наказания. А Кировский районный суд РФ в Казани, видимо самый гуманный суд в мире, фактически, оправдал убийц и истязателей. А судьи точно не являются родственниками этих убийц? Или нам опять что-то забыли сообщить очень важное?
17:26
29.11.2017
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