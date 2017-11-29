Состояние госпитализированных в Липецке школьников стабилизировалось

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Состояние семи липецких школьников, которые были госпитализированы, предположительно, после того, как на перемене прослушали приложения на телефонах, стабилизировалось, сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что около 14.00 мск среды семи ученикам 8 "Г" класса школы №49 Липецка стало плохо после прослушивания приложений на мобильных телефонах. По данным управления МЧС области, дети жаловались на головную боль, звон в ушах, головокружение. В школу были вызваны пять бригад скорой помощи, и пятерых девочек и двух мальчиков доставили в токсикологическое отделение областной детской больницы.

"По последней информации, состояние детей стабилизировалось. В ближайшие несколько часов они останутся под наблюдением медиков. После проведения всестороннего обследования школьников отпустят домой", — говорится в сообщении мэрии.

По ее данным, дети пожаловались на тошноту и головную боль, а прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у них повышение артериального давления. Причины случившегося выясняют специалисты территориального управления Роспотребнадзора, которые в настоящий момент работают в образовательном учреждении.

"Прокуратура области совместно с прокуратурой Советского района Липецка проводит проверку по очередному сообщению в СМИ о госпитализации учащихся школы № 49, якобы вновь связанной с воздействием некоего мобильного приложения", — сообщает, в свою очередь, надзорное ведомство.

Похожий случай произошел 24 ноября в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников.