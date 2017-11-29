В Липецке семь школьников попали в больницу из-за мобильного приложения

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Семь учеников школы № 49 в Липецке были госпитализированы с головной болью и головокружением после того, как на перемене прослушали звук из приложения на мобильном телефоне, сообщает в среду региональное главное управление МЧС.

Похожий случай произошел 24 ноября в средней школе № 35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Прокуратура сообщила, что приложение называется "Раздражающий звук".

"В 13.55 (мск) 29 ноября… поступила информация о том, что семи ученикам восьмого класса МБОУ СОШ № 49 города Липецка в результате прослушивания приложений на телефонах стало плохо (головная боль, звон в ушах, головокружение) во время перемены. В школу было направлено пять бригад скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении ГУМЧС.

По данным ведомства, пять девочек и два мальчика из восьмого "Г" класса в 14.05 мск направлены для обследования в токсикологическое отделение областной детской больницы.

"У нас зарегистрировано сообщение о происшествии с участием несовершеннолетних в 49-й школе областного центра", — пояснила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Маслакова.