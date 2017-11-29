Бывший первый вице-губернатор Приморья попал под следствие

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора Римская.

Ранее ряд местных СМИ сообщил о задержании Усольцева, предположительно, по коррупционному делу.

"Следственный комитет занимается этим делом. Усольцев находится в статусе подозреваемого", — сообщила представитель ведомства, не озвучив других подробностей.

Власти края в начале ноября сообщили, что первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволился по собственному желанию.

Он курировал в администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.