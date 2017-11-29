МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следствие планирует предъявить полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение, говорится в решении Мосгорсуда.
Какое именно преступление ему собираются вменить, не уточняется. Известно только, что по новому эпизоду Захарченко находится в статусе подозреваемого.
Его обвиняют уже в четырех преступлениях — двух тяжких и двух средней тяжести.
Заседание, на котором полковнику продлили срок ареста до 8 марта, прошло в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение решения.
Общественный резонанс дело получило после того, как стало известно, что в квартире его сестры обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.
Первого декабря Никулинский суд Москвы продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры, которая требует изъять имущество Захарченко и его близких. Речь идет о 27 квартирах и машиноместах, а также автомобилях.