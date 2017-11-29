В Москве двух экс-полицейских обвинили в махинациях с квартирами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Московские следователи предъявили обвинение в хищениях квартир у жителей столицы двоим экс-полицейским, бывшему регистратору МФЦ по району "Вешняки" и семерым их соучастникам, сообщает Следственный комитет России в среду.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений… "покушение на мошенничество; мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2016 года полицейские предложили своему знакомому незаконно завладеть квартирой москвички, проживающей на улице Красный Казанец. Мужчина составил подложный договор купли-продажи этой квартиры от имени собственницы, после чего соучастники оформили право собственности на жилье, а затем перепродали его третьим лицам.

"В ходе расследования уголовного дела установлено еще шесть эпизодов преступной деятельности обвиняемых. С целью хищения квартир соучастники выбирали социально незащищенных жителей столицы и впоследствии незаконным путем завладевали их квартирами. Для достижения своих целей обвиняемые привлекли не менее девяти соучастников", — сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, сейчас к уголовной ответственности привлечены 12 человек, в отношении 10 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что следователи продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других возможных эпизодов противоправной деятельности в Москве и соучастников этих преступлений.