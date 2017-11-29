Киберпреступность в России выросла в шесть раз с 2013 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Количество киберпреступлений в России выросло в 2013-2016 годах в шесть раз, а за первую половину этого года выросло еще на 30%, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"В России уже не первый год отмечается рост противоправных деяний, совершаемых с использованием современных информационных технологий. В первом полугодии текущего года он составил почти 30%, а всего с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений увеличилось в шесть раз, с 11 до 66 тысяч", — сказал Чайка на заседании генпрокуроров стран-участниц ШОС.

Самые распространенные виды кибепреступлений – похищение денег через интернет, пропаганда терроризма и экстремизма в сети, компьютерный шпионаж, отметил Чайка.

По словам Чайки, ответственность за кибепреступления предусмотрена 17 статьями Уголовного кодекса РФ. В частности, с 1 ноября вступил в силу "закон об анонимайзерах", а с 1 января следующего года вводится уголовная ответственность за "неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ".

С нового года также вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. "Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора", — заявил генпрокурор.