В Ростехнадзоре рассказали о результатах проверки на комбинате "Маяк"

ПЯТИГОРСК, 29 ноя — РИА Новости. Проверка на комбинате "Маяк" в Челябинской области показала, что утечки рутения там не было, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас.
Ранее пресс-служба Ростехнадзора информировала, что ведомство не нашло нарушений на предприятии госкорпорации "Росатом" "Маяк" (Озерск, Челябинская область), которые могли бы вызвать повышение в атмосфере концентраций радиоактивного изотопа рутений-106.
"Проверка проведена, результаты показывают, что никакой утечки на комбинате "Маяк" не было, Росгидромет говорит, что если нет никакой опасности, то, что разбираться, наибольший уровень радиоактивности оказался в Румынии", — сказал Рыбас.
Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.
При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности, и не представляли никакой опасности для населения.