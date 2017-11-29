В Ростехнадзоре рассказали о результатах проверки на комбинате "Маяк"

ПЯТИГОРСК, 29 ноя — РИА Новости. Проверка на комбинате "Маяк" в Челябинской области показала, что утечки рутения там не было, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас.

Ранее пресс-служба Ростехнадзора информировала, что ведомство не нашло нарушений на предприятии госкорпорации "Росатом" "Маяк" (Озерск, Челябинская область), которые могли бы вызвать повышение в атмосфере концентраций радиоактивного изотопа рутений-106.

"Проверка проведена, результаты показывают, что никакой утечки на комбинате "Маяк" не было, Росгидромет говорит, что если нет никакой опасности, то, что разбираться, наибольший уровень радиоактивности оказался в Румынии", — сказал Рыбас.

Он пояснил, что подозрения на "Маяк" пали в связи с публикациями в европейской прессе. "Подозрения были на "Маяк", СМИ европейские сказали, что где-то произошло на Северном Урале, была согласована проверка, никаких фактов, что там была утечка, нет", — сказал Рыбас.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.

В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли, к которым относится и "Маяк", не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере. Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.

При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности, и не представляли никакой опасности для населения.