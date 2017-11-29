В Москве эвакуируют торговый центр "Авиапарк" из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эвакуация посетителей и персонала торгового центра "Авиапарк" проводится на севере Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Началась эвакуация людей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в среднем в этом торговом центре находится порядка 8 тысяч человек.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.