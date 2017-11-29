Кемеровчанина обвиняют в насилии над 25 мальчиками

КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Кемерове перед судом предстанет 47-летний местный житель, уличенный в 62 эпизодах насильственных преступлений сексуального характера в отношении 25 детей и подростков, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, мужчина совершал преступления с сентября 2013 по ноябрь 2016 года. Материалы были переданы в следственные органы. Как выяснили следователи, собственного жилья мужчина не имел, проживать с родственниками отказывался, вместо этого оборудовал гараж и проживал в нем.

"Мужчина приглашал мальчиков в свое импровизированное жилище, предлагал им денежное вознаграждение и совершал насильственные преступления сексуального характера. Сумма вознаграждения варьировалась от 200 до 500 рублей. В рамках расследования уголовного дела установлено 25 потерпевших в возрасте от 9 до 14 лет", — говорится в сообщении.

Следователи также установили эпизоды, когда мужчина привозил потерпевших к себе на работу. Он работал водителем автотранспортного предприятия и тайно привозил подростков в комнату отдыха, где также растлевал их, обещая вознаграждение.

По ходатайству следователя мужчина был заключен под стражу. По данным ведомства, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Психолого-психиатрические экспертизы не выявили признаков фантазирования у потерпевших.

"Житель Кемерова уличен в совершении 62 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего". В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", — уточнили в СУСК.