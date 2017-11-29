В поликлинике Благовещенска мужчина напал на врача

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Неизвестный нанес телесные повреждения врачу одной из поликлиник Благовещенска, женщина находится в больнице, мужчину ищут, рассказала РИА Новости в среду представитель УМВД по Амурской области Инна Карташова.
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По словам Карташовой, происшествие случилось в среду около 16.30 (10.30 мск) в одной из поликлиник города.
"Информация о происшествии поступила сегодня в МО МВД России "Благовещенский". Неизвестный нанес телесные повреждения женщине, она находится в больнице. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность мужчины. На месте работают сотрудники полиции", — рассказала Карташова РИА Новости.