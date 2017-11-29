В поликлинике Благовещенска мужчина напал на врача

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Неизвестный нанес телесные повреждения врачу одной из поликлиник Благовещенска, женщина находится в больнице, мужчину ищут, рассказала РИА Новости в среду представитель УМВД по Амурской области Инна Карташова.

Как защитить работников скорой помощи от нападений? Выдавать врачам травматическое оружие

Ввести особую ответственность за нападение на сотрудников скорой

Обеспечить охрану бригад на выездах Результаты 8.7% Выдавать врачам травматическое оружие

67.2% Ввести особую ответственность за нападение на сотрудников скорой

24.1% Обеспечить охрану бригад на выездах Все опросы Голосовать

По словам Карташовой, происшествие случилось в среду около 16.30 (10.30 мск) в одной из поликлиник города.

"Информация о происшествии поступила сегодня в МО МВД России "Благовещенский". Неизвестный нанес телесные повреждения женщине, она находится в больнице. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность мужчины. На месте работают сотрудники полиции", — рассказала Карташова РИА Новости.