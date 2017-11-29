В Хабаровском крае поймали тигрицу-людоеда

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Тигрицу, которую искали в Хабаровском крае после нападения на сборщика шишек, поймали в ночь на среду, временно усыпили и направили в реабилитационный центр, сообщает краевое министерство природных ресурсов.

Тело сборщика шишек нашли 30 октября в Бикинском районе. Как выяснилось, у мужчины не было при себе оружия, а на него напал "молодой тигр двух-трех лет". Следственный комитет начал проверку по этому факту, а Росприроднадзор разрешить поймать хищника для обследования.

"В ночь на 29 ноября оперативной группой министерства природных ресурсов края … отловлена с применением иммобилизационных средств тигрица, убившая жителя села Бойцово. Временно усыплённый зверь будет направлен в реабилитационный центр "Утёс"", — говорится в релизе.

Все необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу. Дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор – будет решаться, помещать ли зверя в неволю.