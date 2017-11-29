Пассажир рейса Москва-Сочи украл с борта самолета два спасательных жилета

Демонстрация действий при аварии на экране кресла в салоне самолета авиакомпании. Архивное фото

Демонстрация действий при аварии на экране кресла в салоне самолета авиакомпании. Архивное фото

СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Житель Москвы, прибывший в Сочи авиарейсом из столицы, вынес с борта самолета два спасательных жилета, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУМВД России на транспорте.

Дежурный службы авиационной безопасности сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи о пропаже двух спасательных жилетов с борта прибывшего московского рейса.

"Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался житель Москвы, прибывший этим же рейсом. Покидая салон самолета, пассажир прихватил с собой два аварийно-спасательных жилета, находившихся под креслами. Сложив их в свой багаж и покинув салон самолета, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, но был задержан сотрудниками транспортной полиции", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража", уточнили в пресс-службе.