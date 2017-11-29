СК завершил расследование дела о смерти москвички от укола лидокаина

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела о смерти пациентки частной клиники от укола лидокаина, перед судом предстанет генеральный директор учреждения, сделавший инъекцию врач находится в розыске, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, утром 27 декабря 2016 года 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в одну из организаций, у которой не было лицензии на оказание неотложной врачебной медпомощи. Сотрудник компании, прибыв на вызов в квартиру дома на улице Кулакова, сделал женщине инъекцию лидокаина. Позже потерпевшей стало плохо, и, несмотря на оказанную помощь, вскоре она скончалась.

"В ходе расследования уголовного дела следствием собраны доказательства вины генерального директора, организовавшего оказание медицинских услуг жителям столицы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов", — сказала Иванова журналистам.

Она уточнила, что результаты судебной медицинской экспертизы показали, что смерть женщины наступила из-за превышения предельной концентрации лидокаина в организме. По ее данным, врач, сделавший укол, после этого скрылся, и его объявили в розыск. Уголовное дело в отношении врача выделено в отдельное производство.

"Обвиняемый и его защитник в соответствии с требованиями статьи 217 УПК РФ ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — заключила Иванова.