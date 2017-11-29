Источник рассказал подробности ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Четверо взрослых – водитель и трое пассажиров находились в микроавтобусе, который опрокинулся утром на трассе в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, никто из них не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что на федеральной автодороге А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" съехал в кювет и перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых два ребенка.

"По имеющейся информации, в микроавтобусе "Газель", который съехал с дороги и перевернулся на бок, находились четыре человека – водитель и трое пассажиров. Они были доставлены в лечебное учреждение, но медицинская помощь им не понадобилась", — сказал собеседник агентства.

По его данным, детей среди пассажиров маршрутки не было.

"В микроавтобусе, который в момент аварии был не на маршруте, находились только взрослые. В течение дня медики проведут их повторный осмотр", — добавил источник.