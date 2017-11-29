Под Волгоградом мужчину подозревают в убийстве семимесячной дочери

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в непреднамеренном убийстве своей семимесячной дочери ударом в живот из-за ее плача, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, подозреваемый проживал совместно со своей супругой и их дочерью в Волжском. 26 ноября текущего года мать ребенка ушла из дома, оставив младенца под присмотром мужа.

"В какой-то момент девочка начала плакать. Раздраженный детским криком, подозреваемый подошел к дочери и ударил ее кулаком в живот. Травма оказалась смертельной — потерпевшая скончалась на следующий день", — говорится в сообщении.

Как впоследствии установили эксперты, смерть ребенка наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом, уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал, добавили в ведомстве.