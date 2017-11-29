В Подмосковье школьник ударил одноклассника ножом в шею

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в ходе ссоры в одной из подмосковных школ ударил своего одноклассника ножом в шею, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте ГСУСК России по Московской области.

Установлено, что утром 28 ноября, 14-летний подросток в кабинете "Истории" Высоковской школы №1 (Клинский район) в ходе ссоры ударил ножом в шею своего одноклассника.

Отмечается, что подозреваемый задержан и допрошен, решается вопрос о мере пресечения. Кроме того, сообщается, что следователи дадут оценку бездействию руководства школы.

"Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подростка по признакам преступления… "покушение на убийство", — говорится в сообщении.