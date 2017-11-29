Сибирячка "заминировала" два поезда, чтобы помешать возлюбленному уехать

Скоростной электропоезд Ласточка во время стоянки на вокзале Новосибирск-Главный. Архивное фото

Скоростной электропоезд Ласточка во время стоянки на вокзале Новосибирск-Главный. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Транспортные полицейские в Новосибирске задержали подозреваемую в "минировании" поезда на станции Новосибирск-Главный 27 ноября – ей оказалась 19-летняя девушка, пытавшаяся задержать своего парня, сообщает в среду пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.

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Ранее сообщалось, что два пассажирских поезда сообщением Нерюнгри-Москва и Новокузнецк-Москва утром в понедельник задержали на станции Новосибирск-Главный из-за звонка о якобы находящемся в одном из них взрывном устройстве. Пассажиров поездов эвакуировали. После проверки подозрительных предметов не нашли. В транспортной полиции уточнили, что о взрывном устройстве на телефон "112" сообщила неизвестная женщина.

"Сотрудники отдела по противодействию экстремизму УТМВД России по СФО совместно с сотрудниками УФСБ по Новосибирской области установили и задержали подозреваемую, ею оказалась ранее судимая 19-летняя жительница Новосибирска. Установлено, что задержанная сделала звонок о ложном минировании с мобильного телефона, принадлежащего ее знакомой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что задержанная уже призналась в совершении преступления и сказала, что таким образом она хотела прервать поездку своего молодого человека. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", наказание по которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.