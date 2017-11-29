Сибирячка "заминировала" два поезда, чтобы помешать возлюбленному уехать

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Транспортные полицейские в Новосибирске задержали подозреваемую в "минировании" поезда на станции Новосибирск-Главный 27 ноября – ей оказалась 19-летняя девушка, пытавшаяся задержать своего парня, сообщает в среду пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.
10.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Сотрудники отдела по противодействию экстремизму УТМВД России по СФО совместно с сотрудниками УФСБ по Новосибирской области установили и задержали подозреваемую, ею оказалась ранее судимая 19-летняя жительница Новосибирска. Установлено, что задержанная сделала звонок о ложном минировании с мобильного телефона, принадлежащего ее знакомой", — говорится в сообщении.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.