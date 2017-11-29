СК выясняет обстоятельства смерти мальчика в новокузнецкой больнице

КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по информации о смерти мальчика, госпитализированного с переломом ноги, сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что в больнице города Новокузнецка умер мальчик, который лежал там с переломом ноги. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области незамедлительно организована доследственная проверка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках проверки изъята вся документация из больницы, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК, уточнили в ведомстве.