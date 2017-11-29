В Красноярске школьницу госпитализировали после драки с одноклассницей

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Две восьмиклассницы подрались возле школы в Красноярске, в результате одна из них была госпитализирована и находится в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
"По предварительным данным, 23 ноября 2017 года учащаяся 8 класса школы № 23 вступила в конфликт с одноклассницей по поводу личных неприязненных отношений. Конфликт перерос в драку, в ходе которой девушке были причинены телесные повреждения. Дома она высказывала матери жалобы на головные боли, 28 ноября ее состояние здоровья ухудшилось и ей потребовалась госпитализация. В настоящий момент ее состояние очень тяжелое", — сказала Дегидь.
В СК добавили, что у девушки есть тяжелое хроническое заболевание и недавно она перенесла операцию.