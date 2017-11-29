Защите экс-губернатора Сахалина дали неделю на подготовку к прениям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Судебные прения по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, продолжатся 5 декабря, сообщил РИА Новости представитель южно-сахалинского городского суда в среду.

"Перерыв в судебном заседании объявлен до 5 декабря, в следующий вторник защита сможет выступить со своими аргументами", — сказал собеседник агентства.

Накануне в прениях выступил прокурор Денис Штундер. В заключение своей речи гособвинитель потребовал приговорить Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Для его бывшего советника Андрея Икрамова прокуратура просит 9,5 лет колонии строгого режима и 300 миллионов рублей штрафа.

По мнению гособвинения, бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин должен провести в колонии 8 лет и заплатить государству штраф в трехкратном размере взятки, экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов — отсидеть 7 лет со штрафом в двукратном размере взятки.

Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось 2 года, суд начался в марте 2017-го. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.