Защите экс-губернатора Сахалина дали неделю на подготовку к прениям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Судебные прения по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, продолжатся 5 декабря, сообщил РИА Новости представитель южно-сахалинского городского суда в среду.
Накануне в прениях выступил прокурор Денис Штундер. В заключение своей речи гособвинитель потребовал приговорить Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Для его бывшего советника Андрея Икрамова прокуратура просит 9,5 лет колонии строгого режима и 300 миллионов рублей штрафа.
Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось 2 года, суд начался в марте 2017-го. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.