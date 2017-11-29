В Томской области умер мужчина, подозреваемый в поджоге собственного дома

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава семьи, подозреваемый в поджоге собственного дома в селе Маркелово Томской области, где на пожаре погибли его жена и трое маленьких дочерей, скончался в больнице, сообщил РИА Новости в среду представитель областного департамента здравоохранения.

Пожар произошел поздно вечером 26 ноября. По предварительным данным СК, мужчина на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с женой, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пожара погибли его 28-летняя жена и три дочери в возрасте один год, пять и шесть лет. Сам 37-летний мужчина и гостья семьи были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом".

"Накануне мужчина скончался в больнице, женщина продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии. Они получили обширные ожоги", — сообщил представитель облздрава.