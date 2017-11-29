В Еврейской АО семь человек пострадали в ДТП

ХАБАРОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Семь человек пострадали, когда автомобиль "Урал" съехал в кювет на дороге "Биробиджан – Амурзет" в Еврейской АО, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ по региону в среду.

Уточняется, что авария произошла накануне.

"На 106 километре региональной автодороги "Биробиджан – Амурзет" водитель автомобиля УРАЛ 4320-0811-30 при прохождении правого поворота не справился с рулевым управлением и съехал кювет без опрокидывания. В результате ДТП семь пассажиров, находящихся в кузове автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. Сотрудники ДПС зафиксировали 61 нарушение правил дорожного движения.