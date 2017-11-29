В Якутии приступили к поиску отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б"

ХАБАРОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Вертолеты в среду утром приступили к поискам отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б", упавших в двух районах Якутии, сообщил РИА Новости представитель минприроды региона.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Отделившиеся части ракеты упали в двух районах Амурской области и двух в Якутии.

Во вторник на поиски в Вилюйском и Алданском районах Якутии были отправлены беспилотники, также использовались радары.

"Сегодня на поиски фрагментов отправлены вертолеты. Работы по поиску, сбору и вывозу фрагментов должны быть завершены к 4 декабря. Они могут осложниться тем, что сейчас в этих районах уже глубокий снег. Ведется отбор проб снега и грунта, пробы будут отбирать ежедневно. Позже их проанализируют в Республиканском информационно-аналитическом центре экологического мониторинга", — сказал собеседник.

Он отметил, что в полевом лагере в районах падения фрагментов находятся специалисты Роскосмоса, министерств охраны природы и здравоохранения республики, спасатели, ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов", администрации Вилюйского, Алданского районов. Связь с полевым лагерем плохая.

"Роскосмос" ранее сообщил, что спутник "Метеор-М" №2-1, запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, не выведен на целевую орбиту. Как заявлял РИА Новости источник в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.