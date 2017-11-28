Суд отказался в пятый раз вызвать Сечина на допрос по делу Улюкаева

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Во вторник состоялось очередное заседание по делу Алексея Улюкаева, во время которого Замоскворецкий суд Москвы отказался в пятый раз вызывать Игоря Сечина на допрос.

"Суд постановил отказать в вызове свидетеля, поскольку сторона обвинения закончила представлять доказательства, а сторона защиты не обеспечила явку свидетеля", — отметила судья.

Прокурор был против очередного вызова, поскольку, по его словам, Сечин не являлся в суд по уважительной причине, а очередное прошение "лишь затянет процесс".

При этом суд не стал оглашать показания главы "Роснефти", данные им на стадии предварительного следствия, так как сторона защиты выступила против.

Неявка Сечина

Защита и обвинение ожидали услышать показания Сечина на последних четырех заседаниях, однако глава "Роснефти" так и не явился, через адвоката сообщив о своей чрезвычайной занятности на работе. Между тем процесс по делу Улюкаева перешел на этап прений, вызов Сечина в суд теперь невозможен.

В то же время защита экс-министра подчеркнула, что при таком развитии событий обвинение не сможет ссылаться на показания своего ключевого свидетеля, главы "Роснефти", поскольку они не были исследованы в суде. "Да, теперь оглашение показаний Сечина невозможно", — сообщила РИА Новости адвокат Дариджан Квеидзе.Аналогично, по ее словам, в приговоре на эти показания не сможет ссылаться и судья.

Прения начнутся на заседании 4 декабря, тогда государственный обвинитель огласит наказание, которое он считает справедливым для Улюкаева.

Дело Улюкаева

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком деле. В сотрудничестве с ФСБ глава компании передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой.

По версии самого Улюкаева, он был уверен, что в сумке лежало вино, а не деньги. Бывший министр заявлял, что расценивает случившееся как провокацию.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.