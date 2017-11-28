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Происшествия

Итог судебного следствия над Улюкаевым: 21 кг долларов без показаний Сечина

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Главное за 28 ноября 2017 года (11)
18:3928.11.2017
(обновлено: 18:55 28.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. Архивное фотоЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Судебное следствие по делу экс-министра Алексея Улюкаева завершилось во вторник взвешиванием кожаной сумки с 2 миллионами долларов, которую по версии следствия обвиняемый получил от главы Роснефти Игоря Сечина. Сам глава нефтяной компании не только устранился от участия в процессе — он четыре раза не явился на допрос по вызову суда, но и его показания, данные на следствии, гособвинение и суд не смогут использовать в качестве доказательства.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКоробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017
© РИА Новости
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Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017

21 килограмм 950 граммов

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев рассказал, как ждал вина от Сечина
Гособвинитель Борис Непорожный на завершающей стадии представления дополнительных доказательств попросил суд провести следственный эксперимент, в ходе которого необходимо узнать точный вес сумки с деньгами, полученной Улюкаевым от Сечина. Специально для этого прокурор привлек инженера Ростеста по метрологии Павла Якубова.

Инженер занес специальные весы около 60 см в ширину с возможностью взвешивания до 60 кг. Погрешность у этих весов, пояснил эксперт, всего 30 граммов. Подключив весы в сеть, инженер попросил суд подождать 20 минут пока они "нагреются".

Непорожные распаковал картонную коробку с вещественными доказательствами в виде 2 миллионов долларов купюрами по 100. Аккуратно сложил их в кожаную сумку, закрыл ее на замок, после чего водрузил ее на весы, стоящие на полу.

Инженер сообщил, что вес сумки составляет 21 килограмм и 950 граммов. После этого прокурор задал вопрос Улюкаеву — эту ли сумку он получил от Сечина и почему он решил, что в ней было вино.

Эта сумка или нет, обвиняемый пояснить не смог, поскольку "тогда было темное время суток", и это было давно, а то что это вино, Улюкаев решил, так как Сечин обещал угостить его "вином, которое он никогда в жизни не пробовал", а также "по объему".

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© Ruptly
Бойтесь данайцев, приносящих колбаски – совет Улюкаева на процессе о взятке

Без Сечина 

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
После взвешивания прокурор решил огласить показания Сечина, данные им на следствии, но поскольку защита была против — суд разрешение на это не дал.

Защита, в свою очередь, на стадии дополнений попросила суд в пятый раз вызвать на допрос Сечина, но суд отказал и перешел к прениям сторон — завершающей стадии процесса.

На этом этапе процесса вызов Игоря Сечина в суд невозможен. Таким образом, поскольку показания не были исследованы в суде, ни гособвинение, ни судья не смогут ссылаться на показания ключевого свидетеля, сообщила журналистам защита подсудимого.

Прения начнутся на заседании 4 декабря, тогда государственный обвинитель огласит наказание, которое он считает справедливым для Улюкаева.

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Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
cbgoldman
Да, 20 кило вина))) Это отмазка тухловатенькая
18:41
28.11.2017
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Руст Нестеровcbgoldman
cbgoldman, это где-то ящик водки по 0.7л. Но выпивка должна была звенеть )
18:50
28.11.2017
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