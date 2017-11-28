Итог судебного следствия над Улюкаевым: 21 кг долларов без показаний Сечина

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Судебное следствие по делу экс-министра Алексея Улюкаева завершилось во вторник взвешиванием кожаной сумки с 2 миллионами долларов, которую по версии следствия обвиняемый получил от главы Роснефти Игоря Сечина. Сам глава нефтяной компании не только устранился от участия в процессе — он четыре раза не явился на допрос по вызову суда, но и его показания, данные на следствии, гособвинение и суд не смогут использовать в качестве доказательства.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017 © РИА Новости Перейти в фотобанк Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017

21 килограмм 950 граммов

Гособвинитель Борис Непорожный на завершающей стадии представления дополнительных доказательств попросил суд провести следственный эксперимент, в ходе которого необходимо узнать точный вес сумки с деньгами, полученной Улюкаевым от Сечина. Специально для этого прокурор привлек инженера Ростеста по метрологии Павла Якубова.

Инженер занес специальные весы около 60 см в ширину с возможностью взвешивания до 60 кг. Погрешность у этих весов, пояснил эксперт, всего 30 граммов. Подключив весы в сеть, инженер попросил суд подождать 20 минут пока они "нагреются".

Непорожные распаковал картонную коробку с вещественными доказательствами в виде 2 миллионов долларов купюрами по 100. Аккуратно сложил их в кожаную сумку, закрыл ее на замок, после чего водрузил ее на весы, стоящие на полу.

Инженер сообщил, что вес сумки составляет 21 килограмм и 950 граммов. После этого прокурор задал вопрос Улюкаеву — эту ли сумку он получил от Сечина и почему он решил, что в ней было вино.

Эта сумка или нет, обвиняемый пояснить не смог, поскольку "тогда было темное время суток", и это было давно, а то что это вино, Улюкаев решил, так как Сечин обещал угостить его "вином, которое он никогда в жизни не пробовал", а также "по объему".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Бойтесь данайцев, приносящих колбаски – совет Улюкаева на процессе о взятке

Без Сечина

После взвешивания прокурор решил огласить показания Сечина, данные им на следствии, но поскольку защита была против — суд разрешение на это не дал.

Защита, в свою очередь, на стадии дополнений попросила суд в пятый раз вызвать на допрос Сечина, но суд отказал и перешел к прениям сторон — завершающей стадии процесса.

На этом этапе процесса вызов Игоря Сечина в суд невозможен. Таким образом, поскольку показания не были исследованы в суде, ни гособвинение, ни судья не смогут ссылаться на показания ключевого свидетеля, сообщила журналистам защита подсудимого.

Прения начнутся на заседании 4 декабря, тогда государственный обвинитель огласит наказание, которое он считает справедливым для Улюкаева.