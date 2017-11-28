СК проводит проверку после смерти женщины в московской частной клинике

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после смерти женщины в одной из частных медицинских клиник Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По ее словам, 25 ноября после медицинской процедуры в одной из частных московских клиник 38-летняя женщина почувствовала себя плохо и скончалась на месте.

"В Москве по факту оказания частной клиникой медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых умерла женщина, проводится проверка. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сказала Иванова.