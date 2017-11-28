Экс-глава Тамбова получил три года условно за злоупотребление полномочиями

ВОРОНЕЖ, 28 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам заключения условно бывшего главу Тамбова Юрия Рогачева, обвиняемого в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным СК, в 2015 году между тогда занимавшим пост главы администрации Знаменского района Тамбовской области Юрием Рогачевым и ООО "Строй-Лайн" были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодорог в районе.

"Достоверно зная, что фактически фирма не произвела ремонт дорог, глава администрации района подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ и затрат по данному контракту, содержащие несоответствующие действительности сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании указанных документов подрядчику были перечислены… свыше 70 миллионов по одному контракту и около 47 миллионов по второму", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллиона рублей, а по другому работы по ремонту вообще не производились.

В отношении Рогачева СК возбудил дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "служебный подлог", санкция которых предусматривает до семи лет лишения свободы. По информации следствия, на данный момент муниципальные контракты расторгнуты, деньги подрядной организацией возвращены в бюджет Тамбовской области. Сам Рогачев 21 ноября 2016 года решением внеочередного заседания Тамбовской городской думы был освобожден от занимаемой должности.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет", — информирует следствие.