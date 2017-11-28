МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отказался еще раз вызывать Игоря Сечина на допрос и в то же время не стал оглашать показания главы "Роснефти", данные им на стадии предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости.
Защита выступила за то, чтобы еще раз вызвать Сечина на допрос, но суд отклонил и это ходатайство. "Суд постановил отказать в вызове свидетеля, поскольку сторона обвинения закончила представлять доказательства, а сторона защиты не обеспечила явку свидетеля", — отметила судья.
Прокурор был против очередного вызова, поскольку, по его словам, Сечин не являлся в суд по уважительной причине, а очередной вызов "лишь затянет процесс".
Адвокат Сечина ранее объяснил его неявки чрезвычайной занятостью на работе.