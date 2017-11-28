МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отказался еще раз вызывать Игоря Сечина на допрос и в то же время не стал оглашать показания главы "Роснефти", данные им на стадии предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости.

"Отказать прокурору в оглашении показаний Сечина ввиду того, что сторона защиты против", — решила судья.

Защита выступила за то, чтобы еще раз вызвать Сечина на допрос, но суд отклонил и это ходатайство. "Суд постановил отказать в вызове свидетеля, поскольку сторона обвинения закончила представлять доказательства, а сторона защиты не обеспечила явку свидетеля", — отметила судья.

Прокурор был против очередного вызова, поскольку, по его словам, Сечин не являлся в суд по уважительной причине, а очередной вызов "лишь затянет процесс".

Адвокат Сечина ранее объяснил его неявки чрезвычайной занятостью на работе.