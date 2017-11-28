Сумка с двумя миллионами долларов для Улюкаева весила почти 22 килограмма

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы установил, что сумка с двумя миллионами долларов, которую Алексей Улюкаев получил от Игоря Сечина, весит чуть меньше 22 килограммов, передает корреспондент РИА Новости.

Инженер Ростеста по метрологии Павел Якубов, привлеченный к следственному эксперименту, назвал точный вес: 21 килограмм 950 граммов.

Сам Улюкаев не смог ответить на вопрос прокурора, эту ли сумку он получил от Сечина. "Я не могу сказать, прошло много времени, тогда было темное время суток, я получил что-то темное, весомое. Получив сумку, похожую на эту, я думал, в ней вино", — объяснил он.

Следственный эксперимент проводился, чтобы понять, мог ли бывший министр, не открывая сумки, решить, что в ней вино, а не деньги.

Подробнее о деле бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>