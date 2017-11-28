Сумка с двумя миллионами долларов для Улюкаева весила почти 22 килограмма

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы установил, что сумка с двумя миллионами долларов, которую Алексей Улюкаев получил от Игоря Сечина, весит чуть меньше 22 килограммов, передает корреспондент РИА Новости.
Сам Улюкаев не смог ответить на вопрос прокурора, эту ли сумку он получил от Сечина. "Я не могу сказать, прошло много времени, тогда было темное время суток, я получил что-то темное, весомое. Получив сумку, похожую на эту, я думал, в ней вино", — объяснил он.
Следственный эксперимент проводился, чтобы понять, мог ли бывший министр, не открывая сумки, решить, что в ней вино, а не деньги.
Подробнее о деле бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>