Лидер кришнаитов из Индии задержан в Петербурге за взятку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Гражданин Индии Дас Джайанта Кумар задержан в Петербурге во вторник при передаче взятки сотруднику миграционного управления ГУМВД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"При даче взятки сотруднику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками управления ФСБ задержан гражданин Республики Индия Дас Джайанта Кумар, который по имеющейся информации, является активным функционером кришнаитского религиозного объединения "миссия Шри-Чайтанья Сарасват Матх", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, главный офис указанной организации расположен в Индии, на территории Санкт-Петербурга организация осуществляет деятельность без государственной регистрации.

Источник добавил, что взятка предназначалась за непривлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства и избежание депортации.

РИА Новости запросило комментарий пресс-службы регионального ГУ МВД, представитель управления ФСБ комментировать данную информацию отказался.