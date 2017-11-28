МЧС опровергло сообщения о гибели директора ООО "Сталь-М" под Тамбовом

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Директора зарегистрированного в Тамбовской области ООО "Сталь-М" Владимира Данильченко не было на борту потерпевшего крушение частного вертолета, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Информация о том, что частный вертолет не вышел на связь в Тамбовской области, поступила в управление МЧС в 8.45 мск вторника. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, воздушное судно, на борту которого находились, по предварительным данным, два человека, вылетело в понедельник в 20.15 мск из деревни Борщевка Тамбовского района в город Кирсанов, и связь с ним была потеряна. Обломки вертолета были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли. Сообщалось, что на борту находились один из директоров предприятия и один из его работников.

На вопрос корреспондента РИА Новости, есть ли среди погибших Данильченко, собеседница агентства ответила: "Его не было на борту… Погиб один из соучредителей предприятия".

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, Данильченко приезжал на место крушения вертолета.

По данным открытых источников, ООО "Сталь-М" зарегистрирована в деревне Борщевка, занимается обработкой отходов и лома черных металлов. Генеральным директором значится Владимир Данильченко. В ГУ МЧС подтвердили, что речь идет о данном предприятии.