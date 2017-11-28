В Курске трех мужчин подозревают в похищении сироты из-за денег

БРЯНСК, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении трех молодых людей из Курска, которые, по версии следствия, похитили знакомого и пытались вымогать у него выплаты из пособий для детей-сирот, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Дело в отношении трех молодых людей 17-20 лет возбуждено по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов в качестве оружия из корыстных побуждений" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия", уточнили в СК.

По версии следствия, подозреваемые знали, что 19-летний потерпевший за период несовершеннолетия скопил значительную сумму денег из выплат, которые ему перечисляло государство в качестве пособий для детей-сирот.

Несколько дней подозреваемые угрожали молодому человеку и вымогали у него деньги. Узнав об этом, старший брат потерпевшего заблокировал банковскую карту, где хранились сбережения, отметили в СК.

"Тогда злоумышленники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подкараулили потерпевшего возле общежития Курского монтажного техникума, где он проживал, и, применяя насилие, против воли поместили в автомобиль, где, используя нож и угрожая, выдвинули требования о передаче им денежных средств в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, подозреваемые пристегнули молодого человека к машине наручниками и заставляли бегать за движущимся автомобилем, чтобы тот сказал им кодовое слово для разблокировки банковской карты. Однако потерпевший не выдал им этой информации, после чего они отпустили его, пригрозив расправой в случае обращения в правоохранительные органы. Тем не менее, молодой человек сообщил о совершенных в отношении него преступлениях.

Сейчас старший из подозреваемых по обвинению в совершении другого преступления содержится под стражей, в отношении двух других будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, заключили в ведомстве.