Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Архивное фото

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы предписал взвесить два миллиона долларов, переданные Игорем Сечиным Алексею Улюкаеву, сообщает корреспондент РИА Новости.

Суд назначил следственный эксперимент по просьбе обвинения, чтобы ответить на вопрос, мог ли бывший министр решить, что в сумке не деньги, а вино. Как утверждал Улюкаева, он думал, что в сумке было обещанное ему Сечиным вино, поэтому не стал открывать ее и сразу пошел к машине.

Эксперимент проведут сегодня же прямо в зале суда.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов за то, что Минэкономразвития выдало заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаеву грозит до 15 лет заключения.