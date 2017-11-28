Медики отпустили домой 12 пострадавших при ДТП в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Из тринадцати человек, доставленных в больницы после ДТП в Чебоксарах, после осмотра и оказания медицинской помощи 12 отпущены домой, в том числе 10 детей, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

По информации республиканского МВД, во вторник около 7.50 мск на проспекте Тракторостроителей микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту 54, столкнулся со школьным автобусом Peugeot. Автобус вез школьников из Новочебоксарска в Чебоксары в специализированное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями. После ДТП в больницы были доставлены 13 человек: 10 детей, сопровождавший их воспитатель и два водителя.

"В настоящий момент один из водителей госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, он находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие после осмотра и оказания им медицинской помощи отпущены домой", — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее министерство здравоохранения Чувашии сообщило, что дети находятся в состоянии легкой степени тяжести. С ними работают две бригады психологов Республиканской психиатрической больницы.