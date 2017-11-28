В Новой Москве арестовали водителя, насмерть сбившего пятилетнюю девочку

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Троицкий районный суд санкционировал арест водителя, сбившего женщину и ее пятилетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Новой Москве, в результате чего ребенок погиб, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда в отношении Валерия Белова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Там уточнили, что срок ареста установлен на два месяца.

Как ранее сообщили в столичном ГУМВД, авария произошла в понедельник — водитель легкового автомобиля, двигаясь по Калужскому шоссе в сторону поселка Коммунарка, совершил наезд на женщину с маленьким ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому наземному пешеходному переходу. Сообщается, что в результате ДТП женщина получила черепно-мозговую травму и закрытые переломы двух голеней, ее 5-летняя дочь скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.